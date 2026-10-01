Basti News: संचारी रोग नियंत्रण व दस्तक अभियान को लेकर बनी रणनीति

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अध्यक्ष ने नगर के सभी वार्डों में नियमित फॉगिंग और एंटी-लार्वा का छिड़काव कराने के निर्देश दिए। उन्होंने नालियों की तली तक सफाई सुनिश्चित करने और संचारी रोगों की रोकथाम के लिए विशेष सतर्कता बरतने को कहा। साथ ही लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार पर जोर दिया। बैठक में सभासद जगदीप श्रीवास्तव, जीवन चौधरी, प्रमोद गुप्ता, गौतम यादव और राजन ठाकुर मौजूद रहे। संवाद

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बस्ती। नगर पालिका परिषद बस्ती की अध्यक्ष नेहा वर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को कार्यालय में संवेदीकरण एवं समीक्षा बैठक हुई। इसमें एक से 31 अक्तूबर तक चलने वाले विशेष संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान को सफल बनाने की रणनीति तैयार की गई।