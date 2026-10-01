सरयू नदी के कटान से डरे ग्रामीण तो पहुंचे बंधे पर

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कुदरहा के मईपुर गांव के बाढ़ पीड़ित परिवार कलवारी तटबंध पर शरण लिए हैं। पन्नी तानकर घर बनाए हैं। बताया गया कि यहां करीब छह परिवार के लोग रह रहे हैं। परिवार के सदस्यों का कहना है कि वह सरयू नदी के कटान के डर से यहां आए हैं। पानी कम होने पर वापस चले जाएंगे। शरणालय दूर बन गया है। ऐसे में बंधा ही सहारा है।

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