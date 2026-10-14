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बस्ती: जिला और महिला अस्पताल का कायाकल्प टीम ने किया मूल्यांकन

अनुराग रंजन

Updated Wed, 14 Oct 2026 01:15 PM IST Updated Wed, 14 Oct 2026 01:15 PM IST







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बस्ती के जिला अस्पताल और महिला अस्पताल में बुधवार को कायाकल्प टीम ने विभिन्न व्यवस्थाओं का मूल्यांकन किया। टीम ने अस्पताल परिसर की साफ-सफाई, पार्किंग, ओपीडी, पैथोलॉजी, अल्ट्रासाउंड, दवाओं की गुणवत्ता और एक्सपायरी की जांच की। ... और पढ़ें

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