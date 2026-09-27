39 पीएचसी पर लगा मेला, जांची गई मरीजों की सेहत

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बदलते मौसम के बीच रविवार को जिले के 39 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन किया गया। मेले में आए मरीजों में वायरल संक्रमण अधिक मिला। उन्हें दवाएं दी गईं। बुखार वाले मरीजों को बचाव के तौर-तरीके भी बताए गए। अधिकांश स्वास्थ्य केंद्रों पर सर्दी-जुकाम, बुखार, कमजोरी, शरीर में दर्द और त्वचा संबंधी रोगों के मरीज पहुंचे।

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