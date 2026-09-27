Basti News: तेज आवाज में डीजे बजाना पड़ा भारी, दो संचालकों पर प्राथमिकी

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24 सितंबर को अमहट घाट पर गणेश मूर्तियों का विसर्जन चल रहा था। इसी दौरान मूडघाट निवासी डीजे संचालक सुनील निषाद अमहट घाट के पास तेज आवाज में डीजे बजा रहा था। इससे आसपास के लोगों को परेशानी हो रही थी। बड़ेवन चौकी प्रभारी जितेंद्र कुमार सिंह की तहरीर पर पुलिस ने उसके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।वहीं, डाक बंगला निवासी डीजे संचालक राहुल चौहान भी रात में तेज आवाज में डीजे बजा रहा था। इससे आसपास के लोगों को परेशानी हुई। अमहट घाट चौकी प्रभारी अनुपम त्यागी की तहरीर पर पुलिस ने उसके खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज की है। संवादे