Basti News: 24 घंटे में 17 सेंटीमीटर बढ़ा सरयू का जलस्तर
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:26 AM IST
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:26 AM IST
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बस्ती। नेपाल के बैराजों से छोड़े जा रहे पानी और लगातार बारिश के चलते सरयू नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। 24 घंटे में नदी का जलस्तर 17 सेंटीमीटर बढ़ा है। बढ़ते जलस्तर से नदी किनारे बसे गांवों के लोगों की चिंता फिर बढ़ गई है। हालांकि, नदी अभी खतरे के निशान से नीचे बह रही है।
दुबौलिया संवाद के अनुसार, केंद्रीय जल आयोग अयोध्या कार्यालय के मुताबिक शनिवार शाम पांच बजे सरयू का जलस्तर 91.84 मीटर दर्ज किया गया। यह खतरे के निशान 92.73 मीटर से 89 सेंटीमीटर नीचे है। कटरिया-चांदपुर तटबंध के कटरिया गांव के सामने बने ठोकर नंबर एक पर नदी का दबाव फिर बढ़ गया है। बाढ़ खंड की ओर से संवेदनशील तटबंधों की निगरानी तेज कर दी गई है।
डीएम कृतिका ज्योत्स्ना और एसपी डॉ. यशवीर सिंह ने कटरिया-चांदपुर तटबंध पर खलवा गांव के निकट बनी बाढ़ चौकी का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। कुदरहा क्षेत्र के मईपुर, महुआपार कला समेत नदी किनारे बसे गांवों के ग्रामीण बढ़ते जलस्तर को लेकर चिंतित हैं। नदी के करीब स्थित मकानों पर कटान का खतरा बना हुआ है। कई स्थानों पर नदी कटान करती भी दिखाई दी।
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बाढ़ उतरने के बाद फिर सताने लगा कटान का डर
विक्रमजोत संवाद के अनुसार, अपस्ट्रीम से अयोध्या तक सरयू के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इससे बाढ़ का पानी उतरने के बाद सामान्य हो रहे जनजीवन पर फिर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। चक्रवाती बारिश और तेज हवाओं के बीच नदी के बढ़ते जलस्तर ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। बीडी तटबंध के कन्हईपुर, खेमराजपुर, शंभूपुर, पूरे चेतन, पकड़ी संग्राम, लकड़ी पांडेय और अर्जुनपुर समेत आसपास के गांवों में ग्रामीण कटान को लेकर सतर्क हैं। जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ खंड ने संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी है। अधिकारी और कर्मचारी नदी के जलस्तर तथा तटबंधों की स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं।
कोट
जलस्तर बढ़ रहा है। इसे देखते हुए निगरानी तेज कर दी गई है। संवेदनशील तटबंधों पर कर्मचारियों की तैनाती की गई है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
-दिनेश कुमार, एक्सईएन, बाढ़ खंड, बस्ती
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दुबौलिया संवाद के अनुसार, केंद्रीय जल आयोग अयोध्या कार्यालय के मुताबिक शनिवार शाम पांच बजे सरयू का जलस्तर 91.84 मीटर दर्ज किया गया। यह खतरे के निशान 92.73 मीटर से 89 सेंटीमीटर नीचे है। कटरिया-चांदपुर तटबंध के कटरिया गांव के सामने बने ठोकर नंबर एक पर नदी का दबाव फिर बढ़ गया है। बाढ़ खंड की ओर से संवेदनशील तटबंधों की निगरानी तेज कर दी गई है।
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डीएम कृतिका ज्योत्स्ना और एसपी डॉ. यशवीर सिंह ने कटरिया-चांदपुर तटबंध पर खलवा गांव के निकट बनी बाढ़ चौकी का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। कुदरहा क्षेत्र के मईपुर, महुआपार कला समेत नदी किनारे बसे गांवों के ग्रामीण बढ़ते जलस्तर को लेकर चिंतित हैं। नदी के करीब स्थित मकानों पर कटान का खतरा बना हुआ है। कई स्थानों पर नदी कटान करती भी दिखाई दी।
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बाढ़ उतरने के बाद फिर सताने लगा कटान का डर
विक्रमजोत संवाद के अनुसार, अपस्ट्रीम से अयोध्या तक सरयू के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इससे बाढ़ का पानी उतरने के बाद सामान्य हो रहे जनजीवन पर फिर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। चक्रवाती बारिश और तेज हवाओं के बीच नदी के बढ़ते जलस्तर ने ग्रामीणों की चिंता बढ़ा दी है। बीडी तटबंध के कन्हईपुर, खेमराजपुर, शंभूपुर, पूरे चेतन, पकड़ी संग्राम, लकड़ी पांडेय और अर्जुनपुर समेत आसपास के गांवों में ग्रामीण कटान को लेकर सतर्क हैं। जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ खंड ने संवेदनशील स्थानों पर निगरानी बढ़ा दी है। अधिकारी और कर्मचारी नदी के जलस्तर तथा तटबंधों की स्थिति पर लगातार नजर रख रहे हैं।
कोट
जलस्तर बढ़ रहा है। इसे देखते हुए निगरानी तेज कर दी गई है। संवेदनशील तटबंधों पर कर्मचारियों की तैनाती की गई है और स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
-दिनेश कुमार, एक्सईएन, बाढ़ खंड, बस्ती