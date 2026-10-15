{"_id":"6ad0ca8eb567395c830eb74d","slug":"video-flash-mob-at-railway-station-raises-awareness-about-hivaids-prevention-2026-10-15","type":"video","status":"publish","title_hn":"बस्ती: रेलवे स्टेशन पर फ्लैश मॉब से एचआईवी\/एड्स से बचाव का संदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बस्ती रेलवे स्टेशन पर बृहस्पतिवार को स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एवं कॉलेज ऑफ फार्मेसी के नर्सिंग छात्र-छात्राओं ने फ्लैश मॉब के जरिये लोगों को एचआईवी/एड्स के प्रति जागरूक किया। नाटक, गीत और आकर्षक प्रस्तुतियों के माध्यम से संक्रमण से बचाव, जांच के महत्व और इससे जुड़ी भ्रांतियों को दूर करने का संदेश दिया गया।

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