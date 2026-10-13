{"_id":"6ace135d14ed1bbb090d7efc","slug":"video-crowd-of-patients-at-basti-district-and-womens-hospitals-2026-10-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"बस्ती: जिला और महिला अस्पताल में मरीजों की भीड़","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बस्ती: जिला और महिला अस्पताल में मरीजों की भीड़

अनुराग रंजन

Updated Tue, 13 Oct 2026 04:47 PM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 04:47 PM IST







Link Copied



बस्ती के जिला अस्पताल और महिला अस्पताल में मंगलवार को मरीजों की संख्या अधिक रही। ओपीडी से लेकर इमरजेंसी तक मरीजों की भीड़ जुटी रही। ब्लड जांच और अल्ट्रासाउंड काउंटर पर भी लंबी कतारें दिखीं। ... और पढ़ें

विज्ञापन