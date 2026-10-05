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पैदल मार्च कर कांग्रेस ने किया ज्ञानेश कुमार के बर्खास्तगी की मांग
अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आवाह्न पर लोकतंत्र बचाओं सप्ताह कार्यक्रम के तहत कांग्रेस पार्टी ने वोट बचाओं देश बचाओं मार्च का आयोजन किया। कार्यालय से सैकड़ों कांग्रेसी सरकार और चुनाव आयोग के विरोध मे नारेबाजी करते हुये पैदल मार्च कर बीडीए परिसर स्थित बापू की प्रतिमा के समक्ष पहुंचे। यहां संविधान के अनुच्छेद 326 का पाठ व राष्ट्रगान कर कार्यक्रम का समापन किया गया।
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