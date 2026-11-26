विज्ञापन

वह कहते हैं कि विज्ञान कोई कठिन विषय नहीं है। यह भी सूत्रों पर आधारित विषय है। इसे रटने के बजाय समझने की जरूरत है। यदि प्रत्येक पाठ्यक्रम को समझकर अध्ययन किया जाए तो यह सबसे आसान विषय है। विद्यार्थी अभी से समयसारिणी तैयार करें। हर विषयों के पढ़ाई का समय निर्धारित करें। पाठ्यक्रम लगभग समाप्त हो चुके हैं। अब जरूरत हैं समयसारिणी बनाकर बच्चे इसका रिवीजन करें। निरंतर अध्ययन से पाठ्यक्रम मजबूत होंगे। न्यूमेरिकल (आंकिक) प्रश्नों पर विशेष ध्यान दें।जिसका न्यूमेरिकल तैयार नहीं होता हैं परीक्षा में उसी को कठिनाई होती है। इसलिए सूत्रों के आधार पर न्यूमेरिकल को नियमित हल करते रहना चाहिए। इससे इस विषय पर मजबूत पकड़ बनती है। यदि कोई प्रश्न उलझा रहा है तो शिक्षक से मिलकर उसका तत्काल समाधान निकालें। विज्ञान में न्यूमेरिकल आधारित प्रश्नों का अभ्यास करने से सबसे बड़ा फायदा है कि परीक्षा में उलझन नहीं होगी। प्रत्येक पाठ्यक्रम में सूत्र आधारित प्रश्नों को हल करना बच्चों को जरूर सीखना चाहिए। इस समय बोर्ड परीक्षार्थी को कम से कम आठ घंटे नियमित पढ़ाई करनी चाहिए। स्व अध्ययन से परीक्षा में अपेक्षित सफलता मिलती है।