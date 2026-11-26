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प्रतियोगिता में दौड़, कबड्डी, ऊंची कूद और लंबी कूद सहित विभिन्न स्पर्धाएं आयोजित की गईं। प्राथमिक संवर्ग के बालक वर्ग की 50 और 400 मीटर दौड़ में अखिल ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। 100 मीटर में आलोक और 200 मीटर में शिवम प्रथम रहे। बालिका वर्ग की 50 मीटर दौड़ में अनवी ने बाजी मारी, जबकि 200 और 400 मीटर दौड़ में जानवी प्रथम रहीं। उच्च प्राथमिक संवर्ग के बालक वर्ग की 100 और 200 मीटर दौड़ में रजनीश ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि 400 मीटर में आशीष प्रथम रहे।बालिका वर्ग की 100 और 200 मीटर दौड़ में अंशिका ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। इस दौरान कंपोजिट विद्यालय पचमोहनी के बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर लोगों का मन मोह लिया। प्रतियोगिता के सफल आयोजन में दुर्गेश यादव, बब्बन पांडेय, चंद्रशेखर पांडेय, सत्या पांडेय, अब्दुल कादिर, मनीष, विवेक सिंह, सुरेंद्र यादव, विशाल सिंह, दीपक, अविनाश दुबे, सुरेंद्र पाठक, धर्मराज यादव, शिशिर श्रीवास्तव और राजदेव त्रिपाठी का योगदान रहा। कार्यक्रम ब्लॉक व्यायाम शिक्षक मनीष मिश्र तथा अनुदेशक अशोक कुमार, मेराज अहमद, प्रमोद, अरुणिमा चौधरी, आदित्य गिरी और करुणेश सैनी की देखरेख में संपन्न हुआ।