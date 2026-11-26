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रुधौली। चीनी मिल रुधौली में पेराई सत्र की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। बुधवार को मिल गेट से विभिन्न गन्ना क्रय केंद्रों के लिए तौल लिपिकों की टीम रवाना की गई। मिल प्रबंधन के अनुसार, बृहस्पतिवार से सभी निर्धारित केंद्रों पर गन्ने की तौल शुरू हो जाएगी। टीम को रवाना करने से पहले इकाई प्रमुख डॉ. जेपी त्रिपाठी ने तौल लिपिकों को पारदर्शी और घटतौली मुक्त तौल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने किसानों को तौल के दौरान किसी तरह की परेशानी न होने देने की हिदायत दी। महाप्रबंधक (गन्ना) लवकुश सिंह चौहान ने कर्मचारियों से ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ काम करने को कहा। इस दौरान सीनियर गन्ना अधिकारी बाल सिंधु पांडेय ने तौल लिपिकों का मुंह मीठा कराया। आईटी हेड शेर बहादुर सिंह समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे। संवाद