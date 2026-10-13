भाजपा नेता भोला निषाद पर फायरिंग

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कप्तानगंज ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि और भाजपा नेता भोला निषाद पर सोमवार देर रात त्रिलोकपुर के पास बाइक सवार चार बदमाशों ने फायरिंग कर दी। गोली उनकी एसयूवी के पिछले शीशे पर लगी, जिससे वह बाल-बाल बच गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने वाहन कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है।

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