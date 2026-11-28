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शासन की ओर से विशेष रोजगार अभियान के तहत जिले में 4.27 लाख से अधिक मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य दिया गया है, लेकिन कार्य बहिष्कार के चलते पांच दिनों में महज 22,340 मानव दिवस ही सृजित हो सके हैं। ब्लॉकों में रोजगार संबंधी गतिविधियां लगातार घट रही हैं।पहले और दूसरे दिन 14 में से 12 ब्लॉकों में काम हुआ था। तीसरे दिन यह संख्या घटकर नौ, चौथे दिन पांच और शुक्रवार को महज तीन रह गई।शुक्रवार शाम छह बजे तक बस्ती सदर ब्लॉक में छह मस्टररोल के जरिये 34, दुबौलिया में दो मस्टररोल पर 17 और रामनगर में दो मस्टररोल के माध्यम से छह श्रमिकों की उपस्थिति दर्ज की गई। शेष ब्लॉकों में कामकाज प्रभावित रहा। इससे योजना के तहत रोजगार की मांग करने वाले पंजीकृत श्रमिकों को काम उपलब्ध कराने में भी दिक्कत आ रही है।उपायुक्त श्रम रोजगार संजय शर्मा ने बताया कि कार्य बहिष्कार के कारण मस्टररोल जनरेट नहीं हो पा रहे हैं। इससे श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने में परेशानी हो रही है। कार्य बहिष्कार समाप्त होने के बाद अभियान में तेजी लाकर निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा।्