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बस्ती: भानपुर में सड़क निर्माण से व्यापार प्रभावित, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन

अनुराग रंजन

Updated Mon, 12 Oct 2026 04:08 PM IST Updated Mon, 12 Oct 2026 04:08 PM IST







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भानपुर कस्बे में निर्माणाधीन बस्ती-डुमरियागंज मार्ग पर उड़ती धूल और दुकानों के सामने खोदी गई पटरियों पर गिट्टी ठीक से नहीं डाले जाने से व्यापारियों को परेशानी हो रही है। ग्राहकों के दुकानों तक पहुंचने में दिक्कत होने से कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। ... और पढ़ें

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