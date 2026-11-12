{"_id":"6af5af2a2032b39ab800203c","slug":"video-women-rejoice-over-the-chhath-puja-in-bareilly-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"छठ पूजा: बरेली में लोक आस्था के महापर्व का उल्लास, तैयारियों में जुटी महिलाएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
छठ पूजा: बरेली में लोक आस्था के महापर्व का उल्लास, तैयारियों में जुटी महिलाएं
बरेली में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर तैयारियां जारी हैं। शहर के बाजारों में छठ की रौनक है। बाजारों में पूजन सामग्री, सूप, दउरा, टोकरी और फलों की दुकानें सज गई हैं। व्रती महिलाओं और उनके परिवारों ने खरीदारी की। रुहेलखंड विश्वविद्यालय परिसर में शिव मंदिर में छठ पूजा स्थल को सजाया गया है। यहां बड़ी संख्या में महिलाएं छठ पूजा करेंगी।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।