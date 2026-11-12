{"_id":"6af5af2a2032b39ab800203c","slug":"video-women-rejoice-over-the-chhath-puja-in-bareilly-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"छठ पूजा: बरेली में लोक आस्था के महापर्व का उल्लास, तैयारियों में जुटी महिलाएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरेली में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर तैयारियां जारी हैं। शहर के बाजारों में छठ की रौनक है। बाजारों में पूजन सामग्री, सूप, दउरा, टोकरी और फलों की दुकानें सज गई हैं। व्रती महिलाओं और उनके परिवारों ने खरीदारी की। रुहेलखंड विश्वविद्यालय परिसर में शिव मंदिर में छठ पूजा स्थल को सजाया गया है। यहां बड़ी संख्या में महिलाएं छठ पूजा करेंगी।

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