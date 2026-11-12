पंच दीपोत्सव पर चमका बाजार: बरेली में 2065 करोड़ का कारोबार, ऑटोमोबाइल सेक्टर ने भरी रफ्तार, गहने भी खूब बिके
पंच दीपोत्सव पर बरेली के बाजारों में जमकर धनवर्षा हुई। एक अनुमान के मुताबिक, जिले में करीब 2065 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। बाजारों में पांच दिनों तक ग्राहकों की भारी भीड़ रही। सोना महंगा होने पर भी सराफा बाजार में हल्के जेवरों की खूब खरीदारी हुई। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी वृद्धि दर्ज की गई।
विस्तार
धनतेरस से शुरू हुए पंच दीपोत्सव के दौरान बरेली जिले में करीब 2065 करोड़ रुपये का कारोबार हुआ। बुधवार को भाई दूज के साथ दीपोत्सव पर्व का समापन हो गया। व्यापारियों के अनुमान के मुताबिक, पांच दिनों तक बाजारों में ग्राहकों की भीड़ उमड़ी और जमकर खरीदारी हुई। सोना महंगा होने के बावजूद सराफा बाजार में ग्राहकों का उत्साह कम नहीं हुआ। कम वजन के जेवरों की मांग अधिक रही। ऑटोमोबाइल क्षेत्र में भी उछाल देखा गया।
अनुमान के अनुसार, करीब 1000 कारों और 6500 से अधिक बाइकों की बिक्री हुई। ग्राहकों ने सुरक्षा सुविधाओं को प्राथमिकता दी, जिसमें अधिक एयरबैग वाली गाड़ियां पसंद की गईं। मिठाई, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़ा, किराना और पटाखा कारोबार में भी अच्छी बिक्री दर्ज की गई।
खूब हुआ कारोबार
ऑटोमोबाइल कारोबारी अल्पित अग्रवाल ने बताया कि इस बार कारों की बिक्री अच्छी रही। ग्राहकों ने खासतौर पर ज्यादा एयरबैग, ऑटोमेटिक कारों को प्राथमिकता दी, जो सुरक्षा के लिहाज से भी बेहतर है।
मिठाई कारोबारी अमित आहूजा ने बताया कि मिठाई कारोबार में भी दिवाली से भाई दूज तक खूब रौनक रही। दुकानों पर सुबह से देर रात तक ग्राहकों की आवाजाही बनी रही। मल्टीग्रेन लड्डू और अन्य हेल्दी विकल्पों को चुना।
सराफा कारोबारी सुमित अग्रवाल ने बताया कि पंच दीपोत्सव में सराफा बाजार में बूम रहा। धनतेरस पर ही ग्राहकों को अच्छी खरीदारी की। इस बार हल्के और फैंसी जेवर को ग्राहकों को ने ज्यादा पसंद किया
राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि पंच दीपोत्सव के पांचों दिन बाजार में अच्छा कारोबार रहा। धनतेरस से भाई दूज तक ग्राहकों की भीड़ बनी रही। करीब 2065 करोड़ रुपये का कारोबार होने से व्यापारियों में उत्साह है।
|सेगमेंट
|कारोबार
|बर्तन
|100
|कपड़े
|55
|सर्राफा
|430
|फर्नीचर
|40
|ऑटोमोबाइल सेक्टर
|820
|इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद
|90
|पूजा का सामान
|10
|मिठाई
|150
|डाई फ्रूटर्स
|63
|रियल एस्टेट
|30
|सेगमेंट
|कारोबार
|सजावटी सामान
|15
|किराना
|60
|मोबाइल
|20
|पटाखा
|120
|मिट्टी के बर्तन और मूर्तियां
|12
|अन्य फुटकर
|50
|कुल
|2065 करोड़
नोट- सभी आंकड़े व्यापार मंडल के अनुसार करोड़ रुपये में है।