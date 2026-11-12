पंच दीपोत्सव पर चमका बाजार: बरेली में 2065 करोड़ का कारोबार, ऑटोमोबाइल सेक्टर ने भरी रफ्तार, गहने भी खूब बिके

मिठाई कारोबारी अमित आहूजा ने बताया कि मिठाई कारोबार में भी दिवाली से भाई दूज तक खूब रौनक रही। दुकानों पर सुबह से देर रात तक ग्राहकों की आवाजाही बनी रही। मल्टीग्रेन लड्डू और अन्य हेल्दी विकल्पों को चुना।



सराफा कारोबारी सुमित अग्रवाल ने बताया कि पंच दीपोत्सव में सराफा बाजार में बूम रहा। धनतेरस पर ही ग्राहकों को अच्छी खरीदारी की। इस बार हल्के और फैंसी जेवर को ग्राहकों को ने ज्यादा पसंद किया



राष्ट्रीय व्यापारी कल्याण बोर्ड के सदस्य राजेंद्र गुप्ता ने बताया कि पंच दीपोत्सव के पांचों दिन बाजार में अच्छा कारोबार रहा। धनतेरस से भाई दूज तक ग्राहकों की भीड़ बनी रही। करीब 2065 करोड़ रुपये का कारोबार होने से व्यापारियों में उत्साह है।