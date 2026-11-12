छठ पूजा 2026: बरेली में घाट से लेकर हाट तक छाई महापर्व की छटा, सूप-दउरा और फलों की हो रही खरीदारी

बरेली में लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर घाटों की सफाई शुरू हो गई है। शहर के बाजारों में रौनक बढ़ने लगी है। बाजारों में पूजन सामग्री, सूप, दउरा, टोकरी और फलों की दुकानें सज गई हैं। व्रती महिलाओं और उनके परिवारों ने पूजा की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। खरीदारी के लिए लोग बाजार पहुंच रहे हैं। दुकानदारों ने भी पर्व को देखते हुए अपनी दुकानों पर छठ पूजा से जुड़ी सभी जरूरी सामग्री मंगा ली है।

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