यूपी: छपरा-दिल्ली के बीच दो जोड़ी विशेष ट्रेनों का संचालन करेगा रेलवे, बरेली होकर गुजरेंगी

कई स्टेशनों पर होगी ठहराव

इसी तरह ट्रेन संख्या 05073/05074 छपरा-नई दिल्ली-छपरा स्पेशल का संचालन 18 और 19 नवंबर को किया जाएगा। 18 नवंबर को छपरा से रवाना होकर ट्रेन 19 नवंबर को नई दिल्ली पहुंचेगी। वापसी में 19 नवंबर को नई दिल्ली से चलकर 20 नवंबर को छपरा पहुंचेगी। यह ट्रेन बरेली जंक्शन पर 14:08 बजे पहुंचेगी और 14:10 बजे रवाना होगी। वापसी में नई दिल्ली से आने वाली ट्रेन रात 4:38 बजे बरेली पहुंचेगी और 4:40 बजे रवाना होगी। दोनों स्पेशल ट्रेनों का ठहराव मुरादाबाद मंडल के बरेली समेत कई प्रमुख स्टेशनों पर निर्धारित किया गया है।



इनमें सीतापुर, शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद और गाजियाबाद प्रमुख हैं। ट्रेनों में एसी, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के कोच लगाए जाएंगे। रेलवे ने यात्रियों को ट्रेन के समय और अन्य अपडेट के लिए एनटीईएस वेबसाइट देखने अथवा रेलवे हेल्पलाइन नंबर 139 पर संपर्क करने की सलाह दी है। इस संबंध में सीनियर डीसीएम महेश यादव ने बताया कि त्योहार पर यात्रियों की सुविधा के लिए दो विशेष ट्रेनें बरेली होकर गुजरेंगीं। बरेली समेत आसपास के अन्य जिलों में भी इन ट्रेनों का ठहराव होगा।