श्रीलंका की महिला समेत तीन गिरफ्तार: पीलीभीत में इमरान से निकाह कर बनी जैनब, फर्जी दस्तावेज बनवाए

टूरिस्ट वीजा पर आई थी युवती

मार्च 2019 में सुरैनी तीन महीने के टूरिस्ट वीजा पर मोहम्मद इमरान के घर आ गई। यहां दोनों ने निकाह कर लिया। तीन जून 2019 को कोर्ट मैरिज भी कर ली। इसके बाद सुरैनी का नाम बदलकर जैनब बेगम कर दिया गया। आरोप है कि टूरिस्ट वीजा की अवधि समाप्त होने के बाद भी वह भारत में रहने लगी।



आरोप है कि मोहम्मद इमरान और सुरैनी ने ग्राम प्रशासक, उसके प्रतिनिधि नजीब खां और अन्य लोगों के साथ मिलकर उसकी वास्तविक नागरिकता छिपाई। कूटरचित दस्तावेज तैयार कर फर्जी मूल निवास प्रमाणपत्र और आधार कार्ड बनवा लिया। इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर 26 जुलाई 2021 को फिर से दोबारा पासपोर्ट बनवाने के लिए आवेदन किया गया।



मामले में पुलिस ने मोहम्मद इमरान, सुरैनी श्री वंतिका उर्फ जैनब बेगम, ग्राम प्रशासक, प्रशासक प्रतिनिधि नजीब खां समेत पांच लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है। सीओ विधि भूषण मौर्य ने बताया कि थाना पुलिस ने मोहम्मद इमरान, सुरैनी और प्रशासक प्रतिनिधि नजीब खां को गिरफ्तार कर बृहस्पतिवार को कोर्ट में पेश किया गया जहां से उनको जेल भेजा गया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।