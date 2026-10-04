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बरेली: शंखा नदी में नहाने गए दो ममेरे-फुफेरे भाई बहे, तलाश जारी

Mukesh Kumar

Updated Sun, 04 Oct 2026 03:56 PM IST Updated Sun, 04 Oct 2026 03:56 PM IST







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बरेली के सीबीगंज क्षेत्र में रविवार को शंखा नदी में नहाने के दौरान दो ममेरे-फुफेर भाई तेज बहाव के कारण बह गए। दोपहर तीन बजे तक उनका कोई पता नहीं चला। पुलिस ने गोताखोरों को बुलाया। दोनों की तलाश जारी है। ... और पढ़ें

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