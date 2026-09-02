{"_id":"6a97b342a56eb9cb040fd12b","slug":"video-two-accused-in-a-snatching-case-arrested-after-an-encounter-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"बरेली: मुठभेड़ के बाद छिनैती के दो आरोपी गिरफ्तार, गोली लगने से एक घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बरेली के मीरगंज थाना पुलिस ने बुधवार रात मुठभेड़ के बाद दो छिनैती के आरोपियों को गिरफ्तार किया। एक आरोपी रवि के दाहिने पैर में गोली लगी। पुलिस ने उनके पास से 9,500 रुपये, तमंचा, कारतूस, बाइक और मोबाइल फोन बरामद किए। इन आरोपियों ने 29 जुलाई को एक जनसेवा केंद्र संचालक से बैग छीना था। सीओ मीरगंज अजय कुमार ने बताया कि पूछताछ जारी है।

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