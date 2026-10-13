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बरेली: सीएम योगी के आने से पहले रोका गया यातायात, शहर के चौराहों पर लगा जाम

Mukesh Kumar

Updated Tue, 13 Oct 2026 11:25 AM IST Updated Tue, 13 Oct 2026 11:25 AM IST







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बरेली में सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन से पहले मंगलवार को शहर के चौराहों पर जाम लग गया। श्यामगंज चौराहा और पटेल चौक से आने वाले वाहनों को बैरिकेडिंग कर रोक दिया गया। इससे लंबा जाम लग गया। वाहन चालकों के साथ राहगीर भी परेशान दिखे। ... और पढ़ें

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