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बरेली: रामगंगा नदी पुल के पास सड़क धंसी, आवागमन पूरी तरह बंद

Mukesh Kumar

Updated Wed, 30 Sep 2026 12:34 PM IST Updated Wed, 30 Sep 2026 12:34 PM IST







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बरेली के मीरगंज तहसील क्षेत्र के गांव नल नगरिया से आंवला गौरीशंकर गुलड़िया को जोड़ने वाला मार्ग गोरा लोकनाथपुर रामगंगा नदी के पुल के पास धंस गया। इससे आवागमन पूरी तरह बंद हो गया है। अफसरों ने स्थिति का जायजा लेकर सड़क की मरम्मत के निर्देश दिए हैं। ... और पढ़ें

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