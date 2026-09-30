बरेली: साइबर ठगों ने छह लोगों के 5.40 लाख रुपये उड़ाए, पुलिसकर्मियों को भी बनाया निशाना

बरेली में साइबर ठगों ने लोगों की नींद उड़ा दी है। ठगों ने कई लोगों के बैंक खातों से अलग-अलग तरीकों से लाखों रुपये उड़ा लिए। छह अलग-अलग मामलों में पीड़ितों ने करीब 5.40 लाख रुपये ठगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने सभी मामलों में जांच शुरू कर दी है।

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एक मामले में माइक्रोवेब ठीक कराने और रोजगार दिलाने जैसे बहाने बनाकर ठगी की गई। कोतवाली क्षेत्र के अविनेंद्र कुमार शर्मा के दो बैंक खातों से 23 से 25 सितंबर के बीच करीब 1.11 लाख रुपये निकाले गए। उन्हें माइक्रोवेब ठीक कराने के बहाने एक अनजान नंबर से संपर्क किया गया था। इज्जतनगर के अहलादपुर निवासी रामबाबू के खाते से 20 सितंबर को 99,800 रुपये निकाल लिए गए।नगरिया परीक्षित निवासी हिमांशु कश्यप के बंधन बैंक खाते से किसी ने 21 सितंबर को 95 हजार रुपये स्थानांतरित कर लिए। सीबीगंज की शिवानी से रोजगार दिलाने के नाम पर 24 सितंबर को 87 हजार रुपये की ठगी हुई। बिथरी क्षेत्र के पुलिसकर्मी कपिल चौधरी के खाते से 22 अप्रैल को 80 हजार रुपये उड़ाए गए। उडला जागीर निवासी आरिफ खान के बैंक खाते से 15 जुलाई को 67,274 रुपये निकाले गए।