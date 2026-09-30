बदायूं: प्रेम विवाह के 14 साल बाद पत्नी की हत्या, पति ने धारदार हथियार से काट डाला, पुलिस ने हिरासत में लिया

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बदायूं के उसहैत थाना क्षेत्र के बिहट गांव में घरेलू विवाद के चलते एक युवक ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। मंगलवार देर रात हुई वारदात से गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। विज्ञापन

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, बिहट गांव निवासी आशीष ने अपनी पत्नी मोहिनी (36 वर्ष) के बीच काफी समय से घरेलू विवाद चल रहा था। मंगलवार रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। विवाद बढ़ने पर पति ने धारदार हथियार से पत्नी पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से पत्नी की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए।

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14 साल पहले किया था प्रेम विवाह

पुलिस टीम के साथ रात में ही फॉरेंसिंक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। परिजनों ने बताया कि आशीष और मोहिनी ने 14 साल पहले प्रेम विवाह किया था। उनके दो बेटे और दो बेटियां हैं।

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