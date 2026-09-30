बदायूं: प्रेम विवाह के 14 साल बाद पत्नी की हत्या, पति ने धारदार हथियार से काट डाला, पुलिस ने हिरासत में लिया
उसहैत क्षेत्र के बिहट गांव में मंगलवार रात एक महिला की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद में पति ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। दोनों ने 14 साल पहले प्रेम विवाह किया था।
विस्तार
बदायूं के उसहैत थाना क्षेत्र के बिहट गांव में घरेलू विवाद के चलते एक युवक ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। मंगलवार देर रात हुई वारदात से गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।
पुलिस टीम के साथ रात में ही फॉरेंसिंक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। परिजनों ने बताया कि आशीष और मोहिनी ने 14 साल पहले प्रेम विवाह किया था। उनके दो बेटे और दो बेटियां हैं।
पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। एसपी सिटी अभिषेक कुमार सिंह के मुताबिक, घटना के पीछे घरेलू विवाद की बात सामने आ रही है। हालांकि हत्या की वास्तविक वजह और वारदात के पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।