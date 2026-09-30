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बदायूं: प्रेम विवाह के 14 साल बाद पत्नी की हत्या, पति ने धारदार हथियार से काट डाला, पुलिस ने हिरासत में लिया

Wed, 30 Sep 2026 10:25 AM IST
Mukesh Kumar संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं
संवाद न्यूज एजेंसी, बदायूं Published by: Mukesh Kumar Updated Wed, 30 Sep 2026 10:25 AM IST
सार

उसहैत क्षेत्र के बिहट गांव में मंगलवार रात एक महिला की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि घरेलू विवाद में पति ने वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है। दोनों ने 14 साल पहले प्रेम विवाह किया था। 

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Husband kills wife with a sharp-edged weapon over domestic dispute in Budaun
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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बदायूं के उसहैत थाना क्षेत्र के बिहट गांव में घरेलू विवाद के चलते एक युवक ने अपनी पत्नी की धारदार हथियार से वार कर हत्या कर दी। मंगलवार देर रात हुई वारदात से गांव में सनसनी फैल गई। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है।

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प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, बिहट गांव निवासी आशीष ने अपनी पत्नी मोहिनी (36 वर्ष) के बीच काफी समय से घरेलू विवाद चल रहा था। मंगलवार रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई। विवाद बढ़ने पर पति ने धारदार हथियार से पत्नी पर हमला कर दिया। गंभीर चोट लगने से पत्नी की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई और आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। 
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14 साल पहले किया था प्रेम विवाह 
पुलिस टीम के साथ रात में ही फॉरेंसिंक टीम भी घटनास्थल पर पहुंची और साक्ष्य जुटाए। परिजनों ने बताया कि आशीष और मोहिनी ने 14 साल पहले प्रेम विवाह किया था। उनके दो बेटे और दो बेटियां हैं। 
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पुलिस ने आरोपी पति को हिरासत में ले लिया है। एसपी सिटी अभिषेक कुमार सिंह के मुताबिक, घटना के पीछे घरेलू विवाद की बात सामने आ रही है। हालांकि हत्या की वास्तविक वजह और वारदात के पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

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