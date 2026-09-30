{"_id":"6abcaa452c5073dd2c00facd","slug":"road-near-the-bridge-has-collapsed-into-the-ramganga-river-in-bareilly-2026-09-30","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"बरेली: रामगंगा नदी के पुल के पास सड़क का काफी हिस्सा धंसा, आवागमन पूरी तरह बंद, पुलिस तैनात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

विज्ञापन बरेली के मीरगंज तहसील क्षेत्र में बुधवार तड़के गोरालोकनाथपुर पुल के पास रामगंगा नदी की कटान से सड़क का काफी हिस्सा धंस गया। यह घटना देर रात करीब तीन बजे हुई। गनीमत रही कि उस वक्त सड़क पर कोई वाहन या राहगीर नहीं था। सड़क धंसने की सूचना मिलते ही प्रशासन और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में खलबली मच गई।

उपजिलाधिकारी मीरगंज निधि शुक्ला, एडीएम एफआर संतोष बहादुर सिंह और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थिति का जायजा लिया और आवश्यक निर्देश दिए। सड़क के धंसने से मार्ग पर आवागमन के लिए खतरा बढ़ गया है। एहतियात के तौर पर पुल के दोनों छोरों पर पुलिस पिकेट तैनात की गई है। बताया जा रहा है कि रामगंगा नदी की कटान के कारण यह घटना हुई है।

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कई गांवों के लोगों की परेशानी बढ़ी

ग्रामीणों का कहना है कि नदी के तेज बहाव के कारण सड़क के किनारे की मिट्टी लगातार खिसक रही थी। इसी वजह से सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस गया है। रामगंगा नदी में बढ़ते कटान से पहले भी ऐसी आशंकाएं जताई जा रही थीं। इस घटना ने स्थानीय लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। वे मार्ग की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। यह सड़क नल नगरिया से आंवला के गौरीशंकर गुलड़िया होते हुए बदायूं जिले तक जाता है। सड़क धंसने से कई गांवों के लोगों की परेशानी बढ़ गई है।

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