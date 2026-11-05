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बरेली: सुन्नी वक्फ बोर्ड के गठन की मांग, मौलाना शहाबुद्दीन ने सीएम योगी को लिखा पत्र

Thu, 05 Nov 2026 02:24 PM IST
Mukesh Kumar
Mukesh Kumar Mukesh Kumar
Updated Thu, 05 Nov 2026 02:24 PM IST
maulana shahabuddin razvi demand for formation of Sunni Waqf Board
ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के जल्द गठन की मांग की है। मौलाना ने बोर्ड की जिम्मेदारी सुन्नी सूफी मुसलमानों को देने का भी सुझाव दिया है।
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