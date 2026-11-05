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बरेली: सुन्नी वक्फ बोर्ड के गठन की मांग, मौलाना शहाबुद्दीन ने सीएम योगी को लिखा पत्र

Mukesh Kumar

Updated Thu, 05 Nov 2026 02:24 PM IST Updated Thu, 05 Nov 2026 02:24 PM IST







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ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ के जल्द गठन की मांग की है। मौलाना ने बोर्ड की जिम्मेदारी सुन्नी सूफी मुसलमानों को देने का भी सुझाव दिया है। ... और पढ़ें

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