Video: महिला-साइबर अपराध पर कसेंगी शिकंजा, जनता से संवाद बढ़ेगा

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वर्ष 2014 बैच की आईपीएस अधिकारी रवीना त्यागी ने बृहस्पतिवार शाम बाराबंकी पहुंचकर एसपी का कार्यभार संभाल लिया। लखनऊ में डीसीपी के पद पर तैनाती से पहले वह कानपुर में भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां संभाल चुकी हैं। कानपुर और लखनऊ में बेहतर कार्य के लिए उन्हें कई बार सम्मानित किया जा चुका है। कार्यभार ग्रहण करने के बाद संवाद न्यूज एजेंसी से बातचीत में उन्होंने जिले में महिला और साइबर अपराध पर प्रभावी कार्रवाई के साथ पुलिस और जनता के बीच संवाद बेहतर बनाने को प्राथमिकता बताया। उन्होंने कहा कि महिला अपराधों को नियंत्रित करने के साथ ऐसे मामलों में प्रभावी कार्रवाई की जाएगी। साइबर अपराध को रोकने और सामने आने वाले मामलों में अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई पर भी विशेष जोर रहेगा। पुलिस जनता की बात सुने, यही कोशिश एसपी ने कहा कि पुलिस और जनता के बीच बेहतर संवाद बेहद जरूरी है। उनकी कोशिश रहेगी कि पुलिस लोगों की बात सुने, उनकी समस्याओं को समझे और शिकायतों पर प्रभावी कार्रवाई करे। उन्होंने कहा कि जनता के बीच पुलिस की पहुंच और संवाद को बेहतर बनाने पर उनका विशेष ध्यान रहेगा। सड़क हादसे रोकने में काम आएगा ट्रैफिक का अनुभव रवीना त्यागी ने कहा कि बाराबंकी सड़क हादसों की दृष्टि से संवेदनशील जिला है। पूर्व में ट्रैफिक में काम करने के दौरान मिले अनुभव का इस्तेमाल यहां सड़क हादसों को रोकने और यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हादसों की रोकथाम के लिए जरूरी उपायों पर पुलिस स्तर से काम किया जाएगा।

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