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बाराबंकी में 14 केंद्रों पर 4656 अभ्यर्थियों की पीईटी परीक्षा, रातभर दौड़े परीक्षार्थी; ट्रेनों में उमड़ी भीड़
बाराबंकी में 14 केंद्रों पर 4656 अभ्यर्थी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच परीक्षा दे रहे हैं। केंद्रों पर निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। वहीं, जिले के हजारों अभ्यर्थियों के परीक्षा केंद्र प्रदेश के दूसरे जिलों में भी बनाए गए हैं। इनके रवाना होने के चलते रात में रेलवे स्टेशनों पर गहमागहमी रही। ट्रेनों में यात्रियों की भीड़ बढ़ने और अभ्यर्थियों की आवाजाही को देखते हुए रेलवे ने अलर्ट जारी किया है। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि पूर्व उत्तर रेलवे कर स्पेशल ट्रेन चल रहा है जिसमें बाराबंकी में भी एक ट्रेन का ठहराव दोनों ओर से दिया गया है।
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