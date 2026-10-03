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बलरामपुर के कांग्रेस जिलाध्यक्ष शिवलाल बोले- आराधना मिश्रा के प्रदेश अध्यक्ष बनने से संगठन को मिलेगी मजबूती

Bhupendra Singh

Updated Sat, 03 Oct 2026 01:04 PM IST Updated Sat, 03 Oct 2026 01:04 PM IST







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आराधना मिश्रा मोना को उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने से बलरामपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह है। जिलाध्यक्ष शिवलाल कोरी ने कहा कि पार्टी को मजबूती मिलेगी और गठबंधन भी सशक्त होगा। ... और पढ़ें

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