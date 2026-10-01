Balrampur News: स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत की थीम पर सजी रंगोली, सुरेंद्र यादव प्रथम
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Thu, 01 Oct 2026 11:43 PM IST
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बलरामपुर। महारानी लाल कुंवरि महाविद्यालय में बृहस्पतिवार को पाठ्य सहगामी गतिविधियों का शुभारंभ रंगोली प्रतियोगिता से हुआ। प्रतियोगिता में प्रतिभागियों ने स्वच्छ भारत-स्वस्थ भारत की थीम पर आकर्षक रंगोली बनाकर अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में सुरेंद्र यादव अव्वल रहे।
प्रतियोगिता का शुभारंभ महाविद्यालय की मुख्य नियंता प्रो. वीना सिंह और प्रो. दिनेश कुमार मौर्य ने किया। प्रतियोगिता की संयोजक मानसी पटेल ने कहाकि इस तरह के आयोजनों से विद्यार्थियों की छिपी कलात्मक प्रतिभा को मंच मिलता है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों के प्रयासों की सराहना की।
निर्णायक मंडल की सदस्य डॉ. अनामिका सिंह, डॉ. अल्पना परमार और मणिका मिश्रा ने रंगों के चयन, कलात्मकता, विषय-वस्तु और बारीकियों के आधार पर प्रतिभागियों की कलाकृतियों का मूल्यांकन किया। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच सुरेंद्र यादव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। गरिमा सिंह द्वितीय और गुलशन मिश्रा तृतीय स्थान पर रहे।
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अतिथियों ने विजेताओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर आयोजन समिति के सदस्य डॉ. अज़हरुद्दीन, डॉ. अनुज सिंह, डॉ. विनीत कुमार, डॉ. हेमा, डॉ. शकुंतला सिंह, प्रतीची सिंह और सीमा पांडेय सहित अन्य मौजूद रहे।
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प्रतियोगिता का शुभारंभ महाविद्यालय की मुख्य नियंता प्रो. वीना सिंह और प्रो. दिनेश कुमार मौर्य ने किया। प्रतियोगिता की संयोजक मानसी पटेल ने कहाकि इस तरह के आयोजनों से विद्यार्थियों की छिपी कलात्मक प्रतिभा को मंच मिलता है। उन्होंने सभी प्रतिभागियों के प्रयासों की सराहना की।
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निर्णायक मंडल की सदस्य डॉ. अनामिका सिंह, डॉ. अल्पना परमार और मणिका मिश्रा ने रंगों के चयन, कलात्मकता, विषय-वस्तु और बारीकियों के आधार पर प्रतिभागियों की कलाकृतियों का मूल्यांकन किया। कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच सुरेंद्र यादव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। गरिमा सिंह द्वितीय और गुलशन मिश्रा तृतीय स्थान पर रहे।
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अतिथियों ने विजेताओं को बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर आयोजन समिति के सदस्य डॉ. अज़हरुद्दीन, डॉ. अनुज सिंह, डॉ. विनीत कुमार, डॉ. हेमा, डॉ. शकुंतला सिंह, प्रतीची सिंह और सीमा पांडेय सहित अन्य मौजूद रहे।