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Balrampur News: 12 खिलाड़ी प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में दिखाएंगी प्रतिभा

Thu, 01 Oct 2026 11:41 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, बलरामपुर Updated Thu, 01 Oct 2026 11:41 PM IST
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players will showcase their talent at the state-level competition.
चयनित ​खिलाड़ी
बलरामपुर। जिले की 12 महिला हैंडबॉल खिलाड़ियों का चयन प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए हुआ है। अब जिले की बेटियां प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में अपनी प्रतिभा दिखाएंगी। आठ से 11 अक्तूबर तक चित्रकूट में प्रदेश स्तरीय समन्वय सब जूनियर बालिका हैंडबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।
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जिला क्रीड़ा अधिकारी अभिषेक कुमार ने बताया कि प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता के लिए जिले की खिलाड़ियों का चयन देवीपाटन मंडल की टीम में हुआ है। प्रदेश स्तरीय प्रतियोगिता में 12 खिलाड़ी देवीपाटन मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगी।
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चयनित खिलाड़ियों में प्रियंका उपाध्याय, सविता यादव, जानवी गुप्ता, इन्नमा अंसारी, रूद्रा तिवारी, रूद्रांशी तिवारी, निधि तिवारी, श्रद्धा गिरि, आयुषी शर्मा, सर्वाध्या पांडेय, मानसी पांडेय व वर्तिका सिंह का नाम शामिल है। इसके अलावा हैंडबॉल प्रशिक्षक हिना खातून को टीम कोच के रूप में चयनित किया गया है।
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खिलाड़ियों के चयन पर उप क्रीड़ा अधिकारी अनुपमा धानुक, प्रशिक्षक विजय शंकर पांडेय, सूरज कुमार, नागेंद्र गिरि, अभय सिंह, रश्मि सिंह व पवन तिवारी ने बधाई दी है।
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