Balrampur News: युवाओं को उद्यमिता और स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनने का दिया संदेश

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मुख्य वक्ता नागेंद्र साहनी ने विद्यार्थियों को अपने कौशल और स्थानीय संसाधनों के आधार पर उद्यमिता के अवसर तलाशने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा कि स्वरोजगार के माध्यम से युवा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। विश्वविद्यालय के कुलसचिव परमानंद सिंह ने लोकल टू ग्लोबल की अवधारणा को साकार करने में युवाओं की भूमिका पर प्रकाश डाला।आविष्कार फाउंडेशन के आशुतोष तिवारी ने नवाचार को व्यावहारिक रूप देने और विद्यार्थियों में प्रयोगात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता बताई। स्कूल ऑफ जनरल एंड एप्लाइड इकोनॉमिक्स के रजत सिंह ने सूक्ष्म उद्यमिता, स्वरोजगार और रोजगार सृजन की संभावनाओं पर विद्यार्थियों से संवाद किया। उन्होंने छात्रों को रुचि, कौशल और स्थानीय संसाधनों के अनुरूप नए अवसर पहचानने के लिए प्रेरित किया। कार्यशाला में तकनीकी जानकारी, प्रायोगिक प्रदर्शन, प्रशिक्षण तथा नवाचार एवं उद्यमिता विकास से जुड़ी गतिविधियां हुईं। कार्यशाला में स्कूल ऑफ कॉमर्स, बीसीए और इकोनॉमिक्स विभाग के विद्यार्थियों ने भाग लिया।