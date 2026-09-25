13 सूत्री मांगों को लेकर चौथे दिन भी डटे अधिवक्ता, VIDEO

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बैरिया तहसील में 13 सूत्री मांगों को लेकर अधिवक्ताओं का धरना शुक्रवार को लगातार चौथे दिन भी जारी रहा। धरना समाप्त कराने अथवा स्थगित कराकर मांगों के समाधान के लिए सक्षम अधिकारियों की ओर से पहल नहीं किए जाने और अधिवक्ताओं से वार्ता नहीं होने पर उनमें आक्रोश बढ़ता जा रहा है। अधिवक्ताओं ने चेतावनी दी कि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं हुआ तो आंदोलन को तहसील से लेकर जनपद और प्रदेश स्तर तक विस्तारित किया जाएगा।

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