Ballia News: 489 विद्यालयों ने नहीं लगाई ऑनलाइन हाजिरी, डीआईओएस ने दी कार्रवाई की चेतावनी
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:39 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:39 AM IST
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इंदरपुर। शासन और माध्यमिक शिक्षा परिषद के सख्त निर्देशों के बावजूद जिले के 489 विद्यालयों ने गुरुवार को परिषद की वेबसाइट पर शिक्षकों और छात्रों की ऑनलाइन हाजिरी दर्ज नहीं की।
जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार मिश्र की ओर से जारी सूची में वित्तविहीन विद्यालयों के साथ ही कई अशासकीय सहायता प्राप्त और राजकीय विद्यालय भी शामिल हैं। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में विद्यालयों के ऑनलाइन हाजिरी से बाहर रहने पर शिक्षा विभाग में हलचल मच गई है।
शासन की ओर से विद्यालयों में शिक्षकों और छात्रों की वास्तविक उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य की गई है। इसके लिए विद्यालयों को प्रतिदिन निर्धारित समय पर माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपस्थिति दर्ज करनी होती है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में विद्यालयों की ओर से लापरवाही बरती जा रही है।
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जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार मिश्र ने इसे गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था को किसी भी स्थिति में हल्के में नहीं लिया जाएगा। लगातार हाजिरी दर्ज नहीं करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि वित्तविहीन विद्यालयों की ओर से लगातार लापरवाही बरते जाने पर उनकी मान्यता पर भी कार्रवाई हो सकती है।
वहीं, अशासकीय सहायता प्राप्त और राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से स्पष्टीकरण तलब करने के साथ वेतन रोकने तक की कार्रवाई की जा सकती है। डीआईओएस ने सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया है कि प्रतिदिन निर्धारित समय पर शिक्षकों और छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति परिषद की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से दर्ज कराना सुनिश्चित करें।
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जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार मिश्र की ओर से जारी सूची में वित्तविहीन विद्यालयों के साथ ही कई अशासकीय सहायता प्राप्त और राजकीय विद्यालय भी शामिल हैं। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में विद्यालयों के ऑनलाइन हाजिरी से बाहर रहने पर शिक्षा विभाग में हलचल मच गई है।
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शासन की ओर से विद्यालयों में शिक्षकों और छात्रों की वास्तविक उपस्थिति सुनिश्चित करने तथा व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए ऑनलाइन हाजिरी अनिवार्य की गई है। इसके लिए विद्यालयों को प्रतिदिन निर्धारित समय पर माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर उपस्थिति दर्ज करनी होती है। इसके बावजूद बड़ी संख्या में विद्यालयों की ओर से लापरवाही बरती जा रही है।
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जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार मिश्र ने इसे गंभीरता से लेते हुए स्पष्ट चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन हाजिरी व्यवस्था को किसी भी स्थिति में हल्के में नहीं लिया जाएगा। लगातार हाजिरी दर्ज नहीं करने वाले विद्यालयों के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि वित्तविहीन विद्यालयों की ओर से लगातार लापरवाही बरते जाने पर उनकी मान्यता पर भी कार्रवाई हो सकती है।
वहीं, अशासकीय सहायता प्राप्त और राजकीय विद्यालयों के प्रधानाचार्यों से स्पष्टीकरण तलब करने के साथ वेतन रोकने तक की कार्रवाई की जा सकती है। डीआईओएस ने सभी प्रधानाचार्यों को निर्देश दिया है कि प्रतिदिन निर्धारित समय पर शिक्षकों और छात्रों की ऑनलाइन उपस्थिति परिषद की वेबसाइट पर अनिवार्य रूप से दर्ज कराना सुनिश्चित करें।