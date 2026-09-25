सीएम डैशबोर्ड: पिछड़ी योजनाओं पर मंडलायुक्त सख्त, मऊ-बलिया में जल जीवन मिशन का हाल खराब; अनुपस्थित रहे अफसर

सीएम डैशबोर्ड की रैंकिंग और ग्रेडिंग में पिछड़ रही योजनाओं पर मंडलायुक्त विवेक ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। मंडलायुक्त सभागार में समीक्षा बैठक में उन्होंने लक्ष्य के सापेक्ष तेजी से काम कराने और पात्र लाभार्थियों को समय से योजनाओं का लाभ दिलाने को कहा। लापरवाही पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी दी। बिना सूचना बैठक से गायब अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा गया।

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जननी सुरक्षा योजना में संस्थागत प्रसव बढ़ाने, शत-प्रतिशत पात्रों की फैमिली आईडी बनाने और आईसीडीएस के निजी भवनों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी भवनों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग को एसएनसीयू में बेड बढ़ाने और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में पंजीकरण बढ़ाने को कहा। मऊ और बलिया में जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई। विज्ञापन



तीनों जिलों के बीएसए और बीईओ को विद्यालयों का नियमित निरीक्षण कर एमडीएम की मात्रा-गुणवत्ता, उपस्थिति और साफ-सफाई की जांच के निर्देश दिए। श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ अधिकाधिक पात्र श्रमिकों तक पहुंचाने तथा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में बलिया की कम प्रगति पर लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कराने को कहा। जननी सुरक्षा योजना में संस्थागत प्रसव बढ़ाने, शत-प्रतिशत पात्रों की फैमिली आईडी बनाने और आईसीडीएस के निजी भवनों में चल रहे आंगनबाड़ी केंद्रों को सरकारी भवनों में स्थानांतरित करने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य विभाग को एसएनसीयू में बेड बढ़ाने और मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में पंजीकरण बढ़ाने को कहा। मऊ और बलिया में जल जीवन मिशन की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताई।तीनों जिलों के बीएसए और बीईओ को विद्यालयों का नियमित निरीक्षण कर एमडीएम की मात्रा-गुणवत्ता, उपस्थिति और साफ-सफाई की जांच के निर्देश दिए। श्रम विभाग की योजनाओं का लाभ अधिकाधिक पात्र श्रमिकों तक पहुंचाने तथा राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में बलिया की कम प्रगति पर लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कराने को कहा।

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