यूपी: पुलिस की वर्दी में की थी प्रधान पत्नी समेत 2 की हत्या, 50 हजार का इनामी अरेस्ट; एसटीएफ का एक्शन

एसटीएफ ने 50 हजार रुपये के इनामी बलिया के सहरसपाली निवासी हत्यारोपी राजकुमार वर्मा को असम के गुवाहाटी वशिष्ठ थाना क्षेत्र में बकरा पाड़ा रोड से गिरफ्तार किया है। वह वर्ष 2012 से फरार चल रहा था। राजकुमार वर्मा बलिया के सहतवार थाने में दर्ज एक हत्या के मामले में वांछित था। आरोपी ने पुलिस की वर्दी में प्रधान पत्नी की हत्या की थी। एसटीएफ निरीक्षक अमित श्रीवास्तव ने नेतृत्व में टीम ने गुवाहाटी में गिरफ्तार किया।

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वर्ष 2007 में उसने दुकानदारी के विवाद में अपने गांव के माधव ठाकुर के परिवार को पीटा था। वर्ष 2008 में उसने रंजिश में जयंत ठाकुर को गोली मारी थी। हालांकि जयंत ठाकुर बाल-बाल बच गए थे। इसके बाद उसके भाई की हत्या हो गई थी। राजकुमार वर्मा को आशंका थी कि उसके भाई की हत्या सोहन सिंह गुट ने की है। इसी आशंका में उसने 2008 में सोहन सिंह की हत्या कर दी थी। राजकुमार वर्मा उर्फ प्रदीप वर्मा बलिया के सहरसपाली गांव का निवासी है।