Ballia News: अमरेश हत्याकांड में दो आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित हुआ

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दोथ सोनाडीह निवासी अमरेश बहादुर सिंह की 10 सितंबर को पड़ासियों ने चाकू मारक हत्या कर दी गई थी। बेटी की तहरीर पर पांच पर प्राथमिकी दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक मामले में नामजद गिरीशचंद्र सिंह, बेटा रामकरन सिंह निवासी दोथ सोनाडीह 11 सितंबर से वांछित हैं।दोनों की तलाश में उनके घर और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी गई, लेकिन वे पुलिस के हाथ नहीं लगे। पुलिस के अनुसार दोनों ने अब तक न्यायालय में आत्मसमर्पण भी नहीं किया है।एसपी ने दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित करते हुए उनकी गिरफ्तारी के लिए स्थानीय पुलिस के साथ स्वाट और सर्विलांस टीम को भी लगाया है। पुलिस ने लोगों से आरोपियों के संबंध में विश्वसनीय सूचना देने की अपील की है। संवाद