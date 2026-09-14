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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   A reward of 25,000 each has been announced for two accused in the Amaresh murder case.

Ballia News: अमरेश हत्याकांड में दो आरोपियों पर 25-25 हजार का इनाम घोषित हुआ

Mon, 14 Sep 2026 11:52 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 11:52 PM IST
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A reward of 25,000 each has been announced for two accused in the Amaresh murder case.
बलिया। उभांव थाना क्षेत्र के दोथ सोनाडीह गांव में हुए अमरेश बहादुर सिंह हत्याकांड में फरार चल रहे दो आरोपियों पर एसपी ओमवीर सिंह ने 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया है। पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी घटना के बाद से फरार हैं।
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दोथ सोनाडीह निवासी अमरेश बहादुर सिंह की 10 सितंबर को पड़ासियों ने चाकू मारक हत्या कर दी गई थी। बेटी की तहरीर पर पांच पर प्राथमिकी दर्ज किया गया था। पुलिस के मुताबिक मामले में नामजद गिरीशचंद्र सिंह, बेटा रामकरन सिंह निवासी दोथ सोनाडीह 11 सितंबर से वांछित हैं।
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दोनों की तलाश में उनके घर और संभावित ठिकानों पर लगातार दबिश दी गई, लेकिन वे पुलिस के हाथ नहीं लगे। पुलिस के अनुसार दोनों ने अब तक न्यायालय में आत्मसमर्पण भी नहीं किया है।
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एसपी ने दोनों आरोपियों पर 25-25 हजार रुपये का पुरस्कार घोषित करते हुए उनकी गिरफ्तारी के लिए स्थानीय पुलिस के साथ स्वाट और सर्विलांस टीम को भी लगाया है। पुलिस ने लोगों से आरोपियों के संबंध में विश्वसनीय सूचना देने की अपील की है। संवाद
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