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डीएम बोले- पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची से न छूटे, पुनरीक्षण में लाएं तेजी; VIDEO

अभिनव कुमार

Updated Sat, 21 Nov 2026 11:42 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 11:42 PM IST







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विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के तहत शनिवार को जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह ने बैरिया क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य की प्रगति परखी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों, बीएलओ और सुपरवाइजर को अभियान में तेजी लाने तथा प्राप्त आवेदनों का समयबद्ध डिजिटाइजेशन और निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। ... और पढ़ें

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