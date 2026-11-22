महुली घाट पर खवासपुर के लोगों ने हरिवंश का अभिनंदन किया। इसके बाद दलजीत टोला पहुंचने पर सैकड़ों ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। शनिवार की शाम वह गांव के लोगों के बीच रहे। सिताबदियारा के 27 टोलों से ग्रामीण बारी-बारी से पहुंचकर उन्हें बधाई और शुभकामनाएं देते रहे। ग्रामीणों ने कहा कि इतने बड़े संवैधानिक पद पर पहुंचने के बावजूद हरिवंश का गांव से जुड़ाव और सादगी बरकरार है। गांव आने पर न तो उनके साथ गाड़ियों का लंबा काफिला होता है और न ही किसी तरह का दिखावा। वह सीधे लोगों के बीच पहुंचकर सहजता से बातचीत करते हैं।

राज्यसभा के उपसभापति पद पर तीसरी बार निर्विरोध चुने जाने के बाद हरिवंश शनिवार को अपने पैतृक गांव दलजीत टोला पहुंचे। यहां ग्रामीणों ने गाजे-बाजे और फूल-मालाओं के साथ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। पटना से आरा होते हुए नाव के रास्ते महुली घाट पहुंचे हरिवंश के स्वागत में घाट से लेकर गांव तक उत्सव जैसा माहौल रहा। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों से मुलाकात की और बचपन की यादें साझा करने के साथ क्षेत्र के विकास और युवाओं की सामाजिक भूमिका पर भी अपने विचार रखे।

नीम के पेड़ के नीचे बैठकर करते थे पढ़ाई

ग्रामीणों से बातचीत के दौरान हरिवंश ने अपने बचपन के दिनों को याद किया। उन्होंने बताया कि वर्ष 1970 में उन्होंने गांव छोड़ा था। उस समय गांव में शिक्षा की सुविधाएं बेहद सीमित थीं। वह नीम के पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ाई किया करते थे। शिक्षक घर आकर भी उन्हें पढ़ाते थे। उन्होंने स्वर्गीय राजकिशोर सिंह और सुरेश गिरि के स्नेह और मार्गदर्शन को याद करते हुए कहा कि इन शिक्षकों का उनके जीवन में महत्वपूर्ण योगदान रहा। उनके आशीर्वाद और प्रेरणा ने जीवन में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया।



सड़क और पुल से बदलेगी क्षेत्र की तस्वीर

क्षेत्र और देश के विकास पर चर्चा करते हुए हरिवंश ने कहा कि वर्ष 2014 के बाद विकास की नई क्रांति आई है। सड़क नेटवर्क के विस्तार से गांवों को जोड़ने का काम तेजी से हुआ है। बैरिया और आरा को जोड़ने के लिए गंगा नदी पर पुल बनने जा रहा है। यह परियोजना क्षेत्र के विकास की दिशा में महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।



उन्होंने कहा कि विकास की योजनाएं और संसाधन पहले भी उपलब्ध थे, लेकिन क्षेत्र का पिछड़ापन दूर करने के लिए अपेक्षित प्रयास नहीं किए गए। सिताबदियारा क्षेत्र में पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर ने जयप्रकाश नगर के विकास की नींव रखी थी। वहीं, बिहार के हिस्से वाले गांवों की तस्वीर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रयासों से बदली है। आज गांवों में बिजली, अस्पताल, सड़क और विद्यालय जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं।



