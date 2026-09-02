{"_id":"6a9831160ee05ed86a030065","slug":"video-district-magistrate-meets-schoolgirl-who-hops-on-one-leg-to-get-to-school-2026-09-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"एक पैर से कूदकर स्कूल जाने वाली सात वर्षीय छात्रा से मिले जिलाधिकारी, VIDEO","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एक पैर से कूद-कूदकर स्कूल जाने वाली सात वर्षीय रागिनी की तस्वीर और खबर ने आखिरकार प्रशासन को उसके घर तक पहुंचा दिया। अमर उजाला में संवाद न्यूज एजेंसी से एक सिंतबर के अंक में ‘एक पैर से कूद-कूदकर स्कूल जाती है कक्षा एक की छात्रा रागिनी’ शीर्षक से खबर प्रकाशित होने के बाद जिलाधिकारी मंगला प्रसाद सिंह ने बुधवार को मामले का स्वत: संज्ञान लिया। वह मनियर ब्लॉक के रानीपुर मौजे में रागिनी से मिलने पहुंचे। जर्जर और कीचड़ भरे रास्ते के कारण जिलाधिकारी को मनियर-बलिया मार्ग पर अपना वाहन छोड़कर करीब एक किलोमीटर पैदल चलना पड़ा।

... और पढ़ें