फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ballia News ›   Azamgarh's daughters in the Under-14 and Under-17 finals.

Ballia News: अंडर -14 व अंडर-17 के फाइनल में आजमगढ़ की बेटियां

Thu, 03 Sep 2026 01:50 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 01:50 AM IST
विज्ञापन
Azamgarh's daughters in the Under-14 and Under-17 finals.
राज्य विद्यालयी क्रीड़ा संस्थान के तत्वावधान में आयोजित 70वीं प्रदेशीय विद्यालयीय फुटबॉल प्रतियोगिता में बालिका वर्ग के फाइनल में मेजबान आजमगढ़ की अंडर 14 व 17 बालिका टीम ने अपनी जगह बना ली है।
विज्ञापन

गत वर्ष की विजेता दोनों टीमों के इस वर्ष भी खिताबी मुकाबले में पहुंचने से स्थानीय खेल प्रेमियों में हर्ष का माहौल है। टाउन पॉलिटेक्निक खेल मैदान पर खेले गए मुकाबलों में अंडर 14 बालिका वर्ग के पहले सेमीफाइनल मुकाबले में आजमगढ़ ने मेरठ को 3-0 व दूसरे सेमीफाइनल में वाराणसी ने प्रयागराज को 2-0 से पराजित कर खिताबी मुकाबले में जगह बनाई। वहीं बालिका अंडर 17 सेमीफाइनल में आजमगढ़ ने प्रयागराज को 1-0 से पराजित किया।
विज्ञापन

वीर लोरिक स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेले गए अंडर 17 बालक वर्ग का सेमीफाइनल टाईब्रेकर में गया, जहां बरेली ने गोरखपुर को 4-0 से पराजित किया।
वहीं अंडर 14 बालक वर्ग के सेमीफाइनल में गोरखपुर ने आजमगढ़ को 2-0 से पराजित किया। अंडर 19 बालिका वर्ग के सेमीफाइनल मेरठ ने लखनऊ को 1-0 से पराजित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

इसके पूर्व अंडर 17 बालक वर्ग के पहले क्वार्टर फाइनल मुकाबले में गोरखपुर ने बस्ती को 1-0, बरेली ने आजमगढ़ को 2-0, वाराणसी ने मेरठ को 5-0 व स्पोर्ट्स कॉलेज लखनऊ ने लखनऊ मंडल को 2-0 से पराजित कर सेमीफाइनल का टिकट कटाया।
समाचार लिखे जाने तक अन्य सेमीफाइनल मुकाबले खेले जा रहे थे। जिला विद्यालय निरीक्षक मनोज कुमार मिश्र ने सेमीफाइनल मैच में बतौर मुख्य अतिथि खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त किया।
बृहस्पतिवार को प्रतियोगिता के अंडर 14, 17 व 19 आयु वर्ग के बालक एवं बालिका सभी छह वर्गों के फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे।
प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका अमल कुंवर, मोहम्मद खुर्शीद, पंकज सिंह, अजीत सिंह, चंद्रकांत राय, धर्मेंद्र, अबजार, इंतजार, जमाल, महरूफ, सोनू, पंकज गुप्ता, अशफाक व गयासुद्दीन आदि ने निभाई।

इस दौरान मंडलीय क्रीड़ा सचिव दिनेश कुमार सिंह, अरविंद कुमार सिंह, पंकज कुमार सिंह, दिनेश प्रसाद, शशिप्रकाश राय, अनुज सिंह, दानिश मोहसिन, दुर्गविजय सिंह, राजेश कन्नौजिया, संजय यादव, अजय शंकर यादव, रमेश सिंह, सत्यप्रकाश व पवन आर्य आदि उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed