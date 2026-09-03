Ballia News: शराब की दुकान हटाने के लिए महिलाओं का प्रदर्शन

विज्ञापन





थाना क्षेत्र के सरयाडीहू भगत गांव के पास संचालित सरकारी देशी शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर मंगलवार देर शाम महिलाओं ने दुकान पर पहुंचकर हंगामा और प्रदर्शन किया। सूचना पर पहुंचे थानाध्यक्ष रंजीत विश्वकर्मा ने महिलाओं को समझाकर शांत कराया। उन्होंने थाने पर आबकारी विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में वार्ता कर समस्या का समाधान कराने का आश्वासन दिया।बुधवार को थाने पर आबकारी विभाग के अधिकारी और पुलिस टीम महिलाओं व ग्रामीणों से वार्ता के लिए मौजूद रही लेकिन प्रदर्शन में शामिल कोई भी महिला या ग्रामीण थाने नहीं पहुंचा। थानाध्यक्ष ने बताया कि महिलाओं को वार्ता के लिए बुलाया गया था और आबकारी निरीक्षक भी मौजूद थे, लेकिन कोई नहीं आया। फिलहाल गांव में स्थिति सामान्य है। संवाद