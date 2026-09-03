Ballia News: राष्ट्रीय पोषण सप्ताह पर हुआ विधिक साक्षरता और स्वास्थ्य शिविर

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राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के अवसर पर बुधवार को पंचायत भवन गड़वार में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया ने विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया। यह शिविर उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देश और जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार झा के आदेश पर हुआ। शिविर की अध्यक्षता सचिव चंद्र प्रकाश तिवारी ने की। उन्होंने ग्रामीणों को निशुल्क विधिक सेवाओं, उनके अधिकारों, जनकल्याणकारी योजनाओं और स्वस्थ जीवन के लिए संतुलित आहार का महत्व बताया। तिवारी ने पौष्टिक भोजन, स्वच्छता और स्वस्थ जीवनशैली अपनाने की अपील की। शिविर में एक हेल्थ कैम्प भी लगा, जहां ग्रामीणों के स्वास्थ्य की जांच कर परामर्श दिया गया। कार्यक्रम में ग्राम प्रधान, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, स्वयंसेवी और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।