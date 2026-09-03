Ballia News: जम्मू-कश्मीर में तैनात फौजी के बंद घर से 40 लाख की चोरी

विज्ञापन

घटना को करीब छह माह बीतने के बावजूद पुलिस के हाथ कोई ठोस सुराग नहीं लगा है। कार्रवाई के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे जवान ने अब सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा साझा की है। सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के हरनाटार गांव का है। जवान आशीष कुमार ने बताया कि गांव में पुश्तैनी मकान बंद रहता है। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने एक मार्च को मकान में ताले तोड़कर 18-19 बक्सों और अलमारियों को खंगाला। बहन की शादी के लिए रखे गहने, मां, पत्नी और भाभी के जेवर, नकदी, टीवी तथा पूजा घर में रखे चांदी के बर्तन समेत अन्य सामान चोरी कर लिया।आरोप है कि एसपी से मिलने पर थाने और थाना स्तर से दरोगा के पास भेजा जाता है। थाना प्रभारी सुशील दुबे ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है, अहम सुराग मिलते ही चोरी का खुलासा किया जाएगा। संवाद