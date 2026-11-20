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बहराइच के रुपईडीहा में देवउठनी एकादशी एवं बाबा खाटू श्याम के जन्मोत्सव के पावन अवसर पर शुक्रवार को रुपईडीहा में भक्ति और उत्साह का अनूठा संगम देखने को मिला। सुबह निशान अर्पण, दोपहर में प्रसाद वितरण और संध्याकाल में बाबा श्याम की भव्य पालकी यात्रा के साथ पूरा नगर श्याममय हो गया। बाबा के जयकारों से वातावरण गूंज उठा और बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने कार्यक्रमों में शामिल होकर अपनी आस्था प्रकट की। शुक्रवार सुबह संतोषी माता मंदिर से बाबा श्याम की भव्य रथ शोभायात्रा निकाली गई। यह यात्रा बजाजा मार्केट, स्टेशन रोड और राष्ट्रीय राजमार्ग 927 होते हुए नेपालगंज पहुंची। नेपाल के शीतल नगर स्थित श्याम मंदिर में श्रद्धालुओं की ओर से बाबा को 60 निशान अर्पित किए गए। निशान अर्पण के दौरान भक्तों में विशेष उत्साह देखने को मिला। वहीं, बाबा खाटू श्याम के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में दशहरा बाग, रुपईडीहा में दोपहर दो बजे से भव्य प्रसाद वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थाना अध्यक्ष हरेंद्र कुमार मिश्रा, विशिष्ट अतिथि शेर सिंह कसौधन, जिला संगठन मंत्री रमेश कुमार मिश्रा तथा सभासद ध्रुव राज वर्मा मौजूद रहे। अंकित जायसवाल, रवि वर्मा, मनोज वर्मा, अनिल जायसवाल, बबलू श्रीवास्तव, दुर्गेश, शिव गणेश, राज, राहुल, सुनील एवं संदीप सहित समस्त श्याम परिवार के सदस्यों ने प्रसाद वितरण में सहयोग किया। श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण कर बाबा श्याम का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद संध्याकाल में संतोषी माता मंदिर से बाबा श्याम की भव्य पालकी यात्रा निकाली गई। आकर्षक ढंग से सुसज्जित पालकी में विराजमान बाबा श्याम के दर्शन के लिए रास्ते भर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती रही। भक्तों ने पालकी को अपने हाथों से खींचकर बाबा के प्रति अपनी श्रद्धा और समर्पण प्रकट किया। पालकी यात्रा बजाजा मार्केट, राजा मार्केट, स्टेशन रोड और राष्ट्रीय राजमार्ग 927 होते हुए पुनः संतोषी माता मंदिर पहुंची, जहां धार्मिक आयोजन का समापन हुआ। इस दौरान श्रद्धालु बाबा श्याम के जयकारे लगाते हुए भजन-कीर्तन में लीन रहे। जगह-जगह लोगों ने पालकी यात्रा का स्वागत किया और बाबा के दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त किया। पूरे आयोजन के दौरान रुपईडीहा का वातावरण भक्तिमय बना रहा। कार्यक्रम में नीलेश मित्तल, अमन मित्तल, श्याम अग्रवाल, नीलेश अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, संजय अग्रवाल, वैभव अग्रवाल, अंकित अग्रवाल, रतन अग्रवाल, नरेश मित्तल, नवनीत बंसल, माधव अग्रवाल, प्रज्वल गुप्त, पुनीत अग्रवाल, कान्हा अग्रवाल, केतन चक्रवर्ती, विजय जायसवाल, विजय मित्तल, शैलेश जायसवाल, संतोष अग्रवाल, बलराम मिश्रा, अनिल अग्रवाल , भीमसेन मिश्रा और अश्वनी वैश्य सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने आयोजन को सफल बनाने में अपना योगदान दिया।

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