Baghpat News: 11 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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इससे कीचड़ उसके बेटे सारिक के ऊपर गिर गया और उसके कपड़े गंदे हो गए। इसको लेकर विरोध जताने पर रिहान ने उसके साथ अभद्रता की। इसके बाद अपने परिवार के लोगों शोएब, लक्की, आसिफ, मुस्तकीम, हारुन, इरशाद, समीर, फिरोज, मोमिन और इसरार को फोन करके वहां बुला लिया। उन्होंने आते ही डंडों और हेलमेट से उसके बेटे को पिटाई कर घायल कर दिया। उसके बेटे की सोने की चेन भी वहीं गिरकर खो गई। उसके बेटे का दिल्ली के अस्पताल में उपचार चल रहा है। विज्ञापन

सीओ रोहन चौरसिया का कहना है कि सारिक को पिटाई करने वाले 11 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। इससे कीचड़ उसके बेटे सारिक के ऊपर गिर गया और उसके कपड़े गंदे हो गए। इसको लेकर विरोध जताने पर रिहान ने उसके साथ अभद्रता की। इसके बाद अपने परिवार के लोगों शोएब, लक्की, आसिफ, मुस्तकीम, हारुन, इरशाद, समीर, फिरोज, मोमिन और इसरार को फोन करके वहां बुला लिया। उन्होंने आते ही डंडों और हेलमेट से उसके बेटे को पिटाई कर घायल कर दिया। उसके बेटे की सोने की चेन भी वहीं गिरकर खो गई। उसके बेटे का दिल्ली के अस्पताल में उपचार चल रहा है।सीओ रोहन चौरसिया का कहना है कि सारिक को पिटाई करने वाले 11 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

खेकड़ा। लोनी के गांव मुस्तफाबाद के रहने वाले अख्तर ने कोतवाली में शिकायत कर बताया कि 28 सितंबर को वह अपने बेटे सारिक के साथ कस्बे में रिश्तेदारी में शादी समारोह में आया था। शादी समारोह में जाते हुए लाइनपार बस्ती निवासी युवक रिहान ने मार्ग पर हुए कीचड़ में अपनी गाड़ी तेज गति से चला दी।