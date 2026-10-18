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बागपत: दीवार से टकराई बाइक, पुलिस भर्ती की तैयार कर रहे युवक की मौत

Mohd Mustakim

Updated Sun, 18 Oct 2026 04:48 PM IST Updated Sun, 18 Oct 2026 04:48 PM IST







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सहबानपुर गांव में देर रात्रि तेज गति से एक बाइक दीवार से अनियंत्रित होकर टकरा गई। हादसे में गाजियाबाद के थाना मुरादनगर के सुठारी उर्फ निठारी गांव निवासी 24 वर्षीय चेतन पुत्र बबलू की मौत हो गई। चेतन बागपत में अपनी मौसी के घर आया था। ... और पढ़ें

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