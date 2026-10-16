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Hindi News ›   Video ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   What did UP minister Anil Rajbhar say regarding Prashant Bhushan's statement?

VIDEO: प्रशांत भूषण के बयान पर क्या बोले यूपी के मंत्री अनिल राजभर?

Fri, 16 Oct 2026 06:20 PM IST
किशन चौबे
Kishan Chaubey किशन चौबे
Updated Fri, 16 Oct 2026 06:20 PM IST
What did UP minister Anil Rajbhar say regarding Prashant Bhushan's statement?
आजमगढ़ में प्रभारी मंत्री अनिल राजभर ने प्रशांत भूषण के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए उनके बयान पर निशाना साधा। उन्होंने सरकार और भाजपा के पक्ष को रखते हुए विपक्ष की राजनीति पर सवाल उठाए।
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